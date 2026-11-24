Gyökeres brände jätteläge: ”Den får du inte missa”
Gyökeres var nära att bli tvåmålsskytt i matchen mellan Arsenal och Dortmund – men brände jätteläget.
– Den får du inte missa, Gyökeres, sa Fredrik Ljungberg i Viaplay.
Även Dortmunds Jobe Bellingham hade chans att avgöra matchen, men hans 2–1-boll blåstes av på grund av offside.
Champions League-matchen slutade 1–1.
– Vi hade tillräckligt med chanser, vi borde ha vunnit matchen, säger Gyökeres i Viaplay.
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