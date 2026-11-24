Gyökeres var nära att bli tvåmålsskytt i matchen mellan Arsenal och Dortmund – men brände jätteläget.

– Den får du inte missa, Gyökeres, sa Fredrik Ljungberg i Viaplay.

Även Dortmunds Jobe Bellingham hade chans att avgöra matchen, men hans 2–1-boll blåstes av på grund av offside.

Champions League-matchen slutade 1–1.

– Vi hade tillräckligt med chanser, vi borde ha vunnit matchen, säger Gyökeres i Viaplay.