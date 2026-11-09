På måndagen anlände fotbollsstjärnan Erling Braut Haalands annorlunda inköp – en ovanlig utgåva av Snorre Sturlassons kungasagor från 1594 – till biblioteket i hemkommunen Time i Norge. Det rapporterar flera norska medier.

Boken som kostade 1,3 miljoner kronor och är därmed den dyraste i norsk historia, skriver NRK.

I samband med att dyrklimpen landade på biblioteket i staden Bryne inleddes även en tävling för att få barn att läsa. Vinsten? Biljetter till en landskamp på Ullevål.

Bibliotekets Anne Tjørhom Frick vittnar om att tävlingen har lett till att barn kommit direkt efter skolan för att läsa – ända fram till stängning.

– Haaland har startat en riktig läsbonanza här!