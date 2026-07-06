Häckens svit bruten – Lien och Djurgården tog tre poäng

Häcken har förlorat en fotbollsmatch i herrallsvenskan. Under måndagens toppmöte mellan Göteborgslaget och Djurgården vann stockholmarna med hela 4–2. Det är Häckens första förlust för säsongen.

Djurgårdens norske anfallare Kristian Lien blev stor matchhjälte med sina två mål.

– Landslaget har gett oss norrmän lite extra motivation, säger han till SVT Sport.

Djurgården klättrar upp på en femteplats i en haltande tabell. Häcken ligger trea bakom Sirius och Hammarby.