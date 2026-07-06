ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Kristian Lien och Jacob Une Larsson firar. (MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN)
Herrallsvenskan 2026

Häckens svit bruten – Lien och Djurgården tog tre poäng

Av Jacob Ruderstam
Publicerad:

Häcken har förlorat en fotbollsmatch i herrallsvenskan. Under måndagens toppmöte mellan Göteborgslaget och Djurgården vann stockholmarna med hela 4–2. Det är Häckens första förlust för säsongen.

Djurgårdens norske anfallare Kristian Lien blev stor matchhjälte med sina två mål.

– Landslaget har gett oss norrmän lite extra motivation, säger han till SVT Sport.

Djurgården klättrar upp på en femteplats i en haltande tabell. Häcken ligger trea bakom Sirius och Hammarby.

Djurgården gjorde en bra match
Sveriges Television
Djurgården gjorde matchens första mål redan efter fyra minuter
TT
Häckenstjärnans kritik: ”Vi kan inte spela på 95 procent”
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Fallenius första start på tre månader – gjorde mål direkt
Aftonbladet
Annons
Fira med blommor — euroflorist levererar nästa dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Herrallsvenskan 2026BK HäckenDjurgårdens IF FotbollFotboll