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Armie Hammer 2019. (Richard Shotwell / AP)
Anklagelserna mot Armie Hammer

Hammer i bråk med regissör efter comebackrollen

Av Alice Hermansson
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Den skandalomsusade Armie Hammer har hamnat i blåsväder igen, rapporterar The Independent. Nyligen släpptes filmen ”Citizen Vigilante”, som skulle bli Hammers comeback på filmduken efter fem års frånvaro från Hollywood. Men filmen, som regisserats av den tyske Uwe Boll, har mötts av kritik och anklagelser om rasism.

I filmen spelar Armie Hammer en man som är frustrerad över rättssystemet och börjar jaga och döda våldsamma brottslingar. Flera scener beskrivs som extremt våldsamma. I högerkretsar har filmen hyllats, och miljardären Elon Musk gjorde den tillgänglig för strömning på X.

Efter premiären ska Hammer ha sagt att han ångrar rollen och att han inte var medveten om handlingen. Han ska även ha sagt att filmen är ”hatisk” och ”vidrig”.

Till The Independent säger den kontroversielle Uwe Boll att Hammer visste vilken typ av film det skulle bli och att han fick vara med under hela processen.

Filmrollen var den första som Hammer fått sedan anklagelser om våldtäkt och kannibalism
Independent
Elon Musk släppte filmen på X under 48 timmar
www.hollywoodreporter.com
Filmen har förbjudits i Tyskland – regissörens försvar: ”Jag är inte nazist”
Variety
 
Uwe Boll
Wikipedia (en)
Uwe Boll (German: [ˈuːvə ˈbɔl]; born 22 June 1965) is a German filmmaker. He came to prominence during the 2000s for his adaptations of video game franchises. Released theatrically, the films were critical and commercial failures; his 2005 Alone in the Dark adaptation is considered one of the worst films ever made. Boll's subsequent projects during the 2010s were mostly released direct-to-video to negative reviews, although the 2009 films Rampage and Darfur were more positively received. After retiring in 2016 to become a restaurateur, Boll returned to filmmaking in 2020. His 2026 action thriller Citizen Vigilante garnered attention and controversy after it was refused age certification in Germany, banning it from wide distribution.
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