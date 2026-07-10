Hammer i bråk med regissör efter comebackrollen

Den skandalomsusade Armie Hammer har hamnat i blåsväder igen, rapporterar The Independent. Nyligen släpptes filmen ”Citizen Vigilante”, som skulle bli Hammers comeback på filmduken efter fem års frånvaro från Hollywood. Men filmen, som regisserats av den tyske Uwe Boll, har mötts av kritik och anklagelser om rasism.

I filmen spelar Armie Hammer en man som är frustrerad över rättssystemet och börjar jaga och döda våldsamma brottslingar. Flera scener beskrivs som extremt våldsamma. I högerkretsar har filmen hyllats, och miljardären Elon Musk gjorde den tillgänglig för strömning på X.

Efter premiären ska Hammer ha sagt att han ångrar rollen och att han inte var medveten om handlingen. Han ska även ha sagt att filmen är ”hatisk” och ”vidrig”.

Till The Independent säger den kontroversielle Uwe Boll att Hammer visste vilken typ av film det skulle bli och att han fick vara med under hela processen.