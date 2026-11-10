Presidentens team • Omni förklarar
Han kallas ”Trumps främste fjäskare” – det här är nye stabschefen
Stephen Miller har kallats Donald Trumps främste fjäskare, som stått troget vid presidentens sida sedan 2015. Det sägs att han aldrig sagt emot honom.
Vad betyder det?
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