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Djurgårdens Bo Hegland jublar. (JOHAN BERNSTRÖM / BILDBYRÅN)
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Heglands mål skickar upp Djurgården på Europaplats

Av Patrik Dahlin
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Norrmannen Bo Hegland blev matchhjälte för sitt Djurgården när stockholmarna besegrade Degerfors på bortaplan. Den 22-årige mittfältaren, som varit klubbens stora utropstecken under säsongen, blev ensam målskytt i 1–0-segern.

Ett misslyckat avslut från lagkamraten Hampus Finndell hamnade vid fötterna hos norrmannen, som inte gjorde något misstag från nära håll.

– Det är Djurgårdens bästa spelare under en längre tid, säger TV4-experten Alexander Axén.

Segern för upp Djurgården på tredje plats, vilket ger en kvalplats till Europaspel. Degerfors ligger alltjämt tredje sist.

Degerfors har inte vunnit sedan 23 april
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