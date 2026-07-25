Heglands mål skickar upp Djurgården på Europaplats

Norrmannen Bo Hegland blev matchhjälte för sitt Djurgården när stockholmarna besegrade Degerfors på bortaplan. Den 22-årige mittfältaren, som varit klubbens stora utropstecken under säsongen, blev ensam målskytt i 1–0-segern.

Ett misslyckat avslut från lagkamraten Hampus Finndell hamnade vid fötterna hos norrmannen, som inte gjorde något misstag från nära håll.

– Det är Djurgårdens bästa spelare under en längre tid, säger TV4-experten Alexander Axén.

Segern för upp Djurgården på tredje plats, vilket ger en kvalplats till Europaspel. Degerfors ligger alltjämt tredje sist.