Heglands mål skickar upp Djurgården på Europaplats
Norrmannen Bo Hegland blev matchhjälte för sitt Djurgården när stockholmarna besegrade Degerfors på bortaplan. Den 22-årige mittfältaren, som varit klubbens stora utropstecken under säsongen, blev ensam målskytt i 1–0-segern.
Ett misslyckat avslut från lagkamraten Hampus Finndell hamnade vid fötterna hos norrmannen, som inte gjorde något misstag från nära håll.
– Det är Djurgårdens bästa spelare under en längre tid, säger TV4-experten Alexander Axén.
Segern för upp Djurgården på tredje plats, vilket ger en kvalplats till Europaspel. Degerfors ligger alltjämt tredje sist.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen