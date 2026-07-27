Högsommarvärme i augusti – men också regn

Högsommarvärmen ser ut att komma tillbaka i augusti, i alla fall i vissa delar av landet, skriver SvD.

Det är framför allt södra Sverige som kan vänta sig 23 grader eller mer i början av månaden, säger meteorolog Lasse Rydqvist. I norra Sverige kan det till och med bli lite kallare än normalt.

I mitten av månaden blir det ett jämnare väder över landet, men fortfarande varmast i söder och kallast i norr, enligt Rydqvist.

– Däremot ska man också komma ihåg att augusti statistiskt sett är en ganska blöt månad, så lokala skurar kommer man inte ifrån. Men regnet kommer inte dominera på bred front, särskilt inte i södra Sverige.