Hovrätten fastställer dom mot Mahir Abdullahi

Hovrätten fastställer livstids fängelse för 24-årige Mahir Abdullahi efter dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg i april förra året, skriver GP.

Han dömdes i början av maj för två mord och ett mordförsök efter att ha skjutit två män i 20-årsåldern i en gångtunnel. Männen ska inte ha varit de tilltänkta måltavlorna, i stället ska det ha varit den tredje mannen som klarade sig oskadd.

Även domen mot den 22-årige Tommy Vejnovic fastställs av hovrätten, enligt P4 Göteborg. Han dömdes till fängelse i 15 år och tio månader för medhjälp.