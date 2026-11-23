Hundratals människor smittspåras efter ett misstänkt mässlingsutbrott i Stockholm, rapporterar TV4 Nyheterna.

– Vi har under fredagen haft ett fall med en person som konstaterats ha mässling som har sökt via akutmottagningen och då har vi startat smittspårningsdelen, säger Annelie Liljegren, chefläkare, Södersjukhuset.

Hon tillägger att det handlar om mellan 200 och 250 personer som kontaktas i smittspårningen.