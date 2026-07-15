Demokraternas framtid • Omni förklarar
Hur blev skatt på superrika så känsligt för Demokraterna?
En skatt på superrika borde vara självklar politik för Demokraterna. I stället har den blivit en strid om partiets framtid – och om Silicon Valleys miljardärer är en tillgång eller inte.
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