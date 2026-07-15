ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Demokraternas framtidOmni förklarar

Hur blev skatt på superrika så känsligt för Demokraterna?

Googlegrundaren Sergey Brin motsätter sig miljardärsskatten och röstar med fötterna – flyttar till Nevada. (Jordan Strauss / AP)

En skatt på superrika borde vara självklar politik för Demokraterna. I stället har den blivit en strid om partiets framtid – och om Silicon Valleys miljardärer är en tillgång eller inte.

Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer

  • Förklaring & fördjupning
  • Gå förbi betalväggar
  • Annonsfri upplevelse
Bli medlem
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen