Omni • Omni förklarar
”Hur många kontroversiella dockor tål USA?”
Kontroversiella dockor, socialism-boom, förbjudet hångel och Trumps ilska mot journalister som inte ler. Adrianna Pavlica rapporterar från en New York-sommar full av snackisar.
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