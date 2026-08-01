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”Hur många kontroversiella dockor tål USA?”

(TT/privat)

Kontroversiella dockor, socialism-boom, förbjudet hångel och Trumps ilska mot journalister som inte ler. Adrianna Pavlica rapporterar från en New York-sommar full av snackisar.

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