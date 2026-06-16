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Illustrationsbild. (LEIF R JANSSON / TT)
Ikeas satsningar

Ikea överklagar nej till parkering i villakvarter

Av Kinga Sandén
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Ikea överklagar ett avslag om tillfälligt bygglov för en parkering mitt i Älmhults äldsta villaområde. Det rapporterar SVT Nyheter Småland.

Möbeljätten vill bygga ett nio meter högt parkeringshus på 8 500 kvadratmeter medan de bygger ett hotell på den nuvarande parkeringsytan vid varuhuset. Det beräknas ta flera år.

– Det förstör hela Mossastan, säger grannen Jon Thunqvist till kanalen.

Kommunen gav bygglov, men det stoppades sedan av Mark- och miljödomstolen med hänvisning till att det saknas en plan för vad som ska hända efter det tillfälliga bygget. Nu överklagar Ikea domen.

Ett tillfälligt bygglov kräver en konkret och realistisk lösning inom överskådlig tid, enligt domstolen
tv+text · Sveriges Television
Bygget har även polisanmälts av de boende
Expressen
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Ikeas satsningarKronobergs länÄlmhultIkea