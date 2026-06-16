Ikea överklagar nej till parkering i villakvarter

Ikea överklagar ett avslag om tillfälligt bygglov för en parkering mitt i Älmhults äldsta villaområde. Det rapporterar SVT Nyheter Småland.

Möbeljätten vill bygga ett nio meter högt parkeringshus på 8 500 kvadratmeter medan de bygger ett hotell på den nuvarande parkeringsytan vid varuhuset. Det beräknas ta flera år.

– Det förstör hela Mossastan, säger grannen Jon Thunqvist till kanalen.

Kommunen gav bygglov, men det stoppades sedan av Mark- och miljödomstolen med hänvisning till att det saknas en plan för vad som ska hända efter det tillfälliga bygget. Nu överklagar Ikea domen.