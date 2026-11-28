Snart på en olympisk arena nära dig om Indien får som de vill.

Indien vill bli värdland för sommar-OS 2036, men om landet ska ta emot spelen vill de också att IOK inför en ny gren i programmet, skriver The Times of India.

”I framtiden kan länder därför komma att tävla i vem som är bäst i nedåtgående hund eller glada barnet”, rapporterar Danmarks Radio.

Enligt kanalen trycker till och med premiärminister Narendra Modi på för att yoga ska bli en erkänd disciplin. Så sent som i juni hölls det första världsmästerskapet i yoga – då 522 yogis samlades i Ahmedabad där också OS i så fall ska hållas.

Vilket land som får OS väntas avgöras i mitten av 2029.