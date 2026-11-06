Bordtennisstjärnan Truls Möregårdh tvingades i veckan stryka sig från Champions-turneringen i Frankfurt på grund av en överansträngd axel. Teamet bakom Möregårdh vill inte heller uttala sig om status kring axeln, rapporterar SVT Sport.

– Vi gör inga intervjuer på det nu, säger pappan Carl Möregårdh.

SVT:s expert Mikael Appelgren tycker att det var ett klokt beslut att skippa Frankfurt. Han menar också att det är rimligt att Möregårdh inte vill prata om hur rehabiliteringen går.

– Se hur det är i andra idrotter som ishockey, där berättar man aldrig vad det handlar om för skador eller hur rehaben går, säger Appelgren.