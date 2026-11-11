Benke Rydman och Helena af Sandeberg spelar huvudrollerna i en ny dansföreställning som hämtat inspiration från Ingmar Bergman. Det rapporterar TT.

Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm står bakom föreställningen, som väntas ha urpremiär 6 mars nästa år.

Handlingen utspelar sig under repetitionerna av Bergmans film ”Scener ur ett äktenskap”.

– Ibland måste man våga göra det man inte vågar och då finns det ingen jag hellre vill ha vid min sida än Benke Rydman, säger Helena af Sandeberg i ett pressmeddelande.