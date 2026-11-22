Ivar Lo-priset till debutant – första gången sedan 1987
Lena Ahlgren Johansson får fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris för debutromanen ”Rotsaker”.
Det är första gången sedan 1987 som priset gått till en debutant.
”Efter denna storslagna debut behöver ingen tvivla på att arbetarlitteraturen lever i Sverige”, lyder delar av motiveringen enligt ett pressmeddelande.
bakgrund
Ivar Lo-priset
Wikipedia (sv)
Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris, eller bara Ivar Lo-priset, är ett litterärt pris på 125 000 kronor (2012) som utdelas av den fackliga paraplyorganisationen Landsorganisationen i Sverige (LO). Det instiftades som en hyllning till Ivar Lo-Johansson på hans 85-årsdag, den 23 februari 1986. Fram till sin död 1990 ingick Ivar Lo-Johansson själv i prisets styrelse, som består av författare och representanter för fackföreningsrörelsen. Nuvarande ordförande är Kalle Holmqvist.
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