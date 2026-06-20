James Burrows är död – regisserade ”Vänner”
James Burrows, som regisserade serier som ”Vänner”, ”Will & Grace”, ”Tredje klotet från solen” och ”The big bang theory”, är död. Det rapporterar People.
Enligt ett uttalande från regissörens familj ska han ha regisserat över 1 000 tv-avsnitt under sin långa karriär.
”Men bortom hans enastående prestationer kommer Burrows att bli ihågkommen för något ännu större: sin vänlighet, generositet och osvikliga tro på människorna runt honom”, skriver familjen.
James Burrows blev 85 år.
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