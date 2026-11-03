På tisdagen inleds en av de största gängrättegångarna i svensk kriminalhistoria.

I centrum står fem av landets mest erfarna åklagare med ett gemensamt mål – att efter tre års jakt slutligen få fast en av de personer som polisen menar har stått bakom många av Dalennätverkets våldsdåd: 26-årige Ildar Galiyev.