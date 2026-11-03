Åtalet mot Ildar Galiyev • Omni förklarar
Jättemålet som ska fälla Dalennätverkets ledare
På tisdagen inleds en av de största gängrättegångarna i svensk kriminalhistoria.
I centrum står fem av landets mest erfarna åklagare med ett gemensamt mål – att efter tre års jakt slutligen få fast en av de personer som polisen menar har stått bakom många av Dalennätverkets våldsdåd: 26-årige Ildar Galiyev.
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