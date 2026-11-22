Komikerna Carl Déman och Lucas Simonsson hittade guld värt omkring 15 miljoner i det hus de köpte för tre år sedan. Men en som snällt får se på från sidan är den tredje medlemmen i humortrion JLC, Jonas Fagerström.

Till Aftonbladet säger han att han inte ens fick frågan om han ville vara med och köpa huset.

– De glömde, eller sket i, mig, säger han, skrattar och fortsätter:

– Men jag känner nog att det är helt okej. Det är klart att jag också gärna hade haft en massa kilo guld, men det har varit många rättegångar och andra konstiga grejer som har hänt på grund av det här. Det har varit tufft, så de får gärna ha det för sig själva.

Déman och Simonsson har sedan guldfyndet varit indragna i en lång rättsprocess som de nyligen vann.