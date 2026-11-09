Läkarna är positiva till hur den tidigare presidenten Joe Biden svarar på behandlingen mot prostatacancer, skriver han på X.

Den 17 november släpper han sin memoar ”Promise me, America”, men någon större pressturné ser det inte ut att bli.

”Vissa dagar är bättre än andra. Det har inte stoppat mig, men ibland saktar det ner mig. Det innebär tyvärr att jag inte kommer att kunna delta i lika många samtal om min bok som jag hade hoppats.”

Biden fick cancerdiagnosen i maj förra året. I augusti kom beskedet att cancern spridit sig till skelettet.