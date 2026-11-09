Föräldrarna till Johan Asplund som försvann 1980 rasar efter att en ny bok kring fallet getts ut – utan deras vetskap. Det rapporterar SVT Västernorrland.

Boken heter ”Domsagor” och beskrivs som true crime där fakta och fiktion blandas. Föräldrarna tror att läsarna inte kommer att förstå vad som är på riktigt och vad som är påhittat.

– Jag känner mig kränkt över hur jag beskrivs i boken, säger Anna-Clara Asplund.

Boken är skriven av Lena Ebervall och Per E Samuelson, som har skrivit flera liknande romaner tidigare. Men i samtliga fall har huvudpersonerna varit döda under en längre period. De säger att de försöker ta hänsyn till anhöriga. Men att de inte får stå i vägen för att berätta rättsskandalen kring Thomas Quick, som tog på sig mordet på Johan Asplund, men friades.