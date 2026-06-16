Josef Fares spelföretag får regeringens exportpris
Dataspelsföretaget Hazelight Studios tilldelas regeringens exportpris för att det förenar ”konstnärlig höjd med global genomslagskraft”, skriver TT.
Josef Fares bolag ligger bakom spel som ”It takes two” och ”Split fiction”. Det senare fick fyra nomineringar under fjolårets Game Awards.
– Det började som ett passionsprojekt. Jag är väldigt driven, jag älskar det jag gör så otroligt mycket, säger han.
bakgrund
Josef Fares
Wikipedia (sv)
Josef Fares, född 19 september 1977 i Beirut, Libanon, är en svensk filmregissör, manusförfattare, skådespelare och datorspelsutvecklare.
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