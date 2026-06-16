Josef Fares spelföretag får regeringens exportpris

Hazelight Studios med grundaren Josef Fares fick regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025 på tisdagen vid Nationalmuseum.

Dataspelsföretaget Hazelight Studios tilldelas regeringens exportpris för att det förenar ”konstnärlig höjd med global genomslagskraft”, skriver TT.

Josef Fares bolag ligger bakom spel som ”It takes two” och ”Split fiction”. Det senare fick fyra nomineringar under fjolårets Game Awards.

– Det började som ett passionsprojekt. Jag är väldigt driven, jag älskar det jag gör så otroligt mycket, säger han.