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Hazelight Studios med grundaren Josef Fares fick regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025 på tisdagen vid Nationalmuseum. (Claudio Bresciani/TT)
Nöje & kultur

Josef Fares spelföretag får regeringens exportpris

Av Linnea Järkstig
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Dataspelsföretaget Hazelight Studios tilldelas regeringens exportpris för att det förenar ”konstnärlig höjd med global genomslagskraft”, skriver TT.

Josef Fares bolag ligger bakom spel som ”It takes two” och ”Split fiction”. Det senare fick fyra nomineringar under fjolårets Game Awards.

– Det började som ett passionsprojekt. Jag är väldigt driven, jag älskar det jag gör så otroligt mycket, säger han.

Priset ska uppmärksamma insatser som gör Sverige synligt utomlands
TT
Josef Fares gjorde sig först känd som filmregissör med filmer som ”Jalla! Jalla!”
Sveriges Radio
bakgrund
 
Josef Fares
Wikipedia (sv)
Josef Fares, född 19 september 1977 i Beirut, Libanon, är en svensk filmregissör, manusförfattare, skådespelare och datorspelsutvecklare.
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