Journalisten Karin Thunberg är död – blev 76 år gammal
Journalisten Karin Thunberg är död, skriver Svenska Dagbladet. Hon avled efter en kort tids sjukdom under fredagskvällen, omgiven av familjen.
– Hon hade inte ont och var inte särskilt rädd, säger hennes son Karl Thunberg.
Thunberg arbetade på tidningen i flera decennier och har under åren fått ta emot priser som Publicistklubbens guldpennan och Lukas Bonniers Stora Journalistpris. Hon har också utsetts till Årets stilist 2015.
Karin Thunberg blev 76 år gammal.
bakgrund
Karin Thunberg
Wikipedia (sv)
Karin Thunberg, född 18 november 1949 på Tjurkö i Blekinge, är en svensk journalist och författare. Hon har varit verksam på Svenska Dagbladet sedan 1980. Här har hon bland mycket annat arbetat på Idagsidan där hon i flera år hade Marianne Fredriksson som chef. Hon har tillsammans med Lotta Insulander-Lindh skrivit boken I lagens famn (1996). Hon har även skrivit Mellan köksfönstret och evigheten: om kärlek, vänskap och arbete (2006), Mellan köksfönstret och evigheten (2007, Brombergs), En dag ska jag berätta om mamma (2008, Brombergs) och Osynligt sjuk : medan livet passerar (2019, Brombergs) tillsammans med Karin Alvtegen. Hon är författare till pjäserna Lyckans kor och Skvallerdrottningen. Hon fick ett journaliststipendium på 30 000 kronor ur stipendiefonden Albert Bonniers hundraårsminne 1994, och tilldelades Guldpennan 2002. År 2015 tilldelades hon tidningen Journalistens pris "Årets stilist". Motiveringen löd: "För att hon med reportage och intervjuer under en omfattande karriär brutit ny stilistisk mark för många journalister. Kunskap och närhet till stoffet växer fram ur personligt tilltal, trogen återgivning av mänskliga röster och omsorg om detaljen i ordval och meningsbyggnad.".
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