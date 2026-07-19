Journalisten Karin Thunberg är död – blev 76 år gammal

Karin Thunberg i samband med att hon tog emot Lukas Bonniers Stora Journalistpris 2016.

Journalisten Karin Thunberg är död, skriver Svenska Dagbladet. Hon avled efter en kort tids sjukdom under fredagskvällen, omgiven av familjen.

– Hon hade inte ont och var inte särskilt rädd, säger hennes son Karl Thunberg.

Thunberg arbetade på tidningen i flera decennier och har under åren fått ta emot priser som Publicistklubbens guldpennan och Lukas Bonniers Stora Journalistpris. Hon har också utsetts till Årets stilist 2015.

Karin Thunberg blev 76 år gammal.