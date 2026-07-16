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Rosa Kafaji. (Johanna Säll/Bildbyrån.)
Fotbollens silly season

Kafaji byter klubb – blir lagkamrat med Asllani

Av Patrik Dahlin
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Landslagsspelaren Rosa Kafaji lämnar Arsenal för lokalrivalen London City Lionesses, meddelar hennes nya klubb. Det innebär att hon blir lagkamrat med Kosovare Asllani.

– Det ska bli fantastiskt att ha några bekanta ansikten omkring mig.

23-åringen har tillhört Arsenal men var den senaste säsongen utlånad till Brighton.

Läs klubbens pressmeddelande
www.londoncitylionesses.com
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TT
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Fotbollens silly seasonFotbollRosa KafajiKosovare Asllani