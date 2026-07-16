Kafaji byter klubb – blir lagkamrat med Asllani
Landslagsspelaren Rosa Kafaji lämnar Arsenal för lokalrivalen London City Lionesses, meddelar hennes nya klubb. Det innebär att hon blir lagkamrat med Kosovare Asllani.
– Det ska bli fantastiskt att ha några bekanta ansikten omkring mig.
23-åringen har tillhört Arsenal men var den senaste säsongen utlånad till Brighton.
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