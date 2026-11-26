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Källor: Förtroenderådets möte hålls på söndag
På söndag ska Centerpartiets förtroenderåd hålla sitt möte om huruvida C ska rösta ja till en Kristerssonregering, uppger källor för Ekot.
Enligt Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén är det få som tror att förtroenderådet kommer att rösta nej.
– Det skulle kanske uppfattas som en misstroendeomröstning om Elisabeth Thand Ringqvist, säger hon.
C:s partistyrelse och riksdagsgrupp står bakom Kristersson som statsministerkandidat, men det är upp till förtroenderådet att fatta det slutgiltiga beslutet. Statsministervoteringen om Kristersson äger rum på måndag.
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