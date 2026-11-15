Centerpartiets ledning försöker vända en majoritet för Magdalena Andersson i partiets förtroenderåd, uppger källor för DN. Samtidigt finns ett starkt motstånd mot Ulf Kristersson ute i partidistrikten.

– I samtal med distrikten har gänget runt partiledningen tryckt på för Kristersson, säger en C-källa till tidningen.

Under söndagen ska partistyrelsen och riksdagsgruppen samlas för att fatta beslut om regeringsfrågan, enligt en källa med insyn. På måndag väntas partiet meddela vilket regeringsalternativ det väljer.