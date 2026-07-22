Källor: Trump överväger militär insats i Mali
Trumpadministrationen överväger en militär insats i Mali, med den al-Qaida-kopplade gruppen JNIM som mål. Det uppger källor för Washington Post.
Det skulle i så fall bli det åttonde landet där Trump beordrat militära insatser under sin andra mandatperiod.
Mali och flera andra västafrikanska länder har under senare år distanserat sig från väst och vänt sig till Ryssland för hjälp. Mali har bland annat försökt bekämpa JNIM med ryska legosoldater, däribland Wagnergruppen.
– Vi hoppas att andra afrikanska nationer noterar Rysslands fruktansvärda prestation vad gäller att bekämpa terrorism, säger en källa inom Trumpadministrationen.
bakgrund
Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM)
Wikipedia (en)
Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM; Arabic: جماعة نصرة الإسلام والمسلمين; French: Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM; lit. 'Support Group for Islam and Muslims') is a united front of various Salafi jihadist organizations in the Maghreb and West Africa formed by the merger of Ansar Dine, al-Mourabitoun and the Saharan branch of al-Qaeda in the Islamic Maghreb. Its emir Iyad Ag Ghali swore allegiance to al-Qaeda's leader Ayman al-Zawahiri and the Taliban's leader Hibatullah Akhundzada in 2017. In the early 2020s, JNIM was reported to be the fastest-growing militant organization in the world. As of 2025, it is considered the most heavily armed militant group in the Sahel and one of the most powerful globally. The group operates a decentralized proto-state model in areas under its control, enforcing a strict interpretation of Islamic law and taking over taxation. Its influence is presently expanding southward into coastal West African countries, including Benin and Togo.
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