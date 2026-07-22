Källor: Trump överväger militär insats i Mali

Trumpadministrationen överväger en militär insats i Mali, med den al-Qaida-kopplade gruppen JNIM som mål. Det uppger källor för Washington Post.

Det skulle i så fall bli det åttonde landet där Trump beordrat militära insatser under sin andra mandatperiod.

Mali och flera andra västafrikanska länder har under senare år distanserat sig från väst och vänt sig till Ryssland för hjälp. Mali har bland annat försökt bekämpa JNIM med ryska legosoldater, däribland Wagnergruppen.

– Vi hoppas att andra afrikanska nationer noterar Rysslands fruktansvärda prestation vad gäller att bekämpa terrorism, säger en källa inom Trumpadministrationen.