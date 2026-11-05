Republikanernas förlust • Omni förklarar
Nu börjar kampen om Vita huset – här är favoriterna efter mellanårsvalet
Mellanårsvalet är överstökat. Nu blickar det politiska USA fram emot presidentvalet 2028.
Vill man till Vita huset är det hög tid att börja samla in pengar, mäta opinionen och besöka de viktigaste delstaterna.
Här är republikanerna som sitter i förarsätet efter tisdagens katastrofval. Och de demokrater som stärkte sina chanser när den ”blå tsunamin” sköljde över USA.
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