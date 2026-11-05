JD Vance, Alexandria Ocasio-Cortez och Jon Ossoff. Tre av huvudfavoriterna till presidentposten 2028.

Mellanårsvalet är överstökat. Nu blickar det politiska USA fram emot presidentvalet 2028.

Vill man till Vita huset är det hög tid att börja samla in pengar, mäta opinionen och besöka de viktigaste delstaterna.

Här är republikanerna som sitter i förarsätet efter tisdagens katastrofval. Och de demokrater som stärkte sina chanser när den ”blå tsunamin” sköljde över USA.