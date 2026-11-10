Karin Magnusson, tidigare programledare på SVT, blir ny kulturchef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Det framgår av ett pressmeddelande.

Karin Magnusson har varit programledare för SVT:s Morgonstudion, Agenda och Aktuellt och var tidigare kulturchef och debattredaktör på Aftonbladet.

Hon tillträder 1 februari nästa år.