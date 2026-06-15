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Diane Keaton gick bort i slutet av förra året. (Willy Sanjuan / AP)
Diane Keaton 1946-2025

Keatons nagelsax såldes för 10 000: ”Mest intima”

Av Alice Hermansson
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Tidigare i år auktionerades flera av skådespelaren Diane Keatons personliga tillhörigheter ut, bland annat kläder, skor, hattar och smycken. Ett av de mer udda objekten var en låda med nagelsaxar, hårnålar och säkerhetsnålar. Lådan såldes för nästan 10 000 kronor, skriver The Guardian.

– Jag ville ha något mer intimt, och jag tycker att det här är det mest intima man kan få. Det kommer att ha hennes fingeravtryck på sig. Därför bestämde jag mig för att satsa på det, säger Gustavo Egusquiza, som vann budgivningen.

Han understryker att nagelsaxen inte kommer att användas, utan visas upp i en monter på hans kontor.

Gustavo Egusquiza har ett stort intresse för kändismemorabilia. Han äger bland annat Whoopi Goldbergs tekanna.

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