Kim Bergstrand har tidigare varit tränare för Djurgården.

Fotbollstränaren Kim Bergstrand lämnar superettanklubben IFK Värnamo.

58-åringen tog över efter Srdjan Tufegdzic i somras med uppdraget att rädda kvar laget i serien.

– Det är med stort vemod, säger han.

Värnamos sportchef Jörgen Petersson uppger i ett uttalande att de gärna hade sett en fortsättning på samarbetet, men att Bergstrand tackade nej.