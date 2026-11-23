Kim Bergstrand slutar som tränare i Värnamo: ”Vemod”
Fotbollstränaren Kim Bergstrand lämnar superettanklubben IFK Värnamo.
58-åringen tog över efter Srdjan Tufegdzic i somras med uppdraget att rädda kvar laget i serien.
– Det är med stort vemod, säger han.
Värnamos sportchef Jörgen Petersson uppger i ett uttalande att de gärna hade sett en fortsättning på samarbetet, men att Bergstrand tackade nej.
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