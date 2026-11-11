Kina ökar sitt stöd till den hårt pressade önationen Kuba, skriver Reuters.

Landet som utsatts för blockader och kraftiga sanktioner, inte minst från USA, har det senaste året haft problem bland annat med sin elförsörjning. Landet ingår nu ett avtal med Kina för att stärka sin situation. Uppgifterna bekräftas av Kinas utrikesminister Wang Yi efter ett möte med sin kubanske motsvarighet i Beijing.

– Kina är villigt att stärka kommunikationen och koordinationen med Kuba, säger han enligt den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua.

Det kinesiska åtagandet uppges vara långsiktigt och stabilt, ”alldeles oavsett vad som händer”. USA:s president Donald Trump har å sin sida hotat att öka konflikten med Kuba genom att ytterst invadera landet.