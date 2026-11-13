Klart: Argentinaren tar över Manchester United
Mauricio Pochettino blir ny tränare i Manchester United efter att Michael Carrick har fått sparken, skriver klubben på sin hemsida.
Argentinaren Pochettino kommer närmast från rollen som förbundskapten för det amerikanska herrlandslaget. Han har tidigare tränat bland annat Tottenham, PSG och Chelsea.
Manchester United ligger på nedflyttningsplats i Premier League och har inte vunnit en ligamatch sedan den 30 augusti.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen