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Till vänster: Manchester United inför mötet med Aston Villa den 8 november. Till höger: Mauricio Pochettino under en presskonferens som förbundskapten för USA.
Till vänster: Manchester United inför mötet med Aston Villa den 8 november. Till höger: Mauricio Pochettino under en presskonferens som förbundskapten för USA. (Ian Hodgson/AP/TT, Eduardo Verdugo/AP)
Europeiska toppfotbollen

Klart: Argentinaren tar över Manchester United

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Mauricio Pochettino blir ny tränare i Manchester United efter att Michael Carrick har fått sparken, skriver klubben på sin hemsida.

Argentinaren Pochettino kommer närmast från rollen som förbundskapten för det amerikanska herrlandslaget. Han har tidigare tränat bland annat Tottenham, PSG och Chelsea.

Manchester United ligger på nedflyttningsplats i Premier League och har inte vunnit en ligamatch sedan den 30 augusti.

Carrick fick sparken under torsdagen
TT
Pochettino har skrivit kontrakt på 2,5 år
www.theguardian.com
Manchester Uniteds besked om rekryteringen
pressmeddelande · www.manutd.com
Källor: Manchester United har jagat Pochettino i tio år
NY Times  · Ofta betalvägg
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