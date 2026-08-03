Klart: Häktad man åtalas för Brattåsmorden 2005

Den man som sedan i våras suttit häktad för dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand 2005 kommer att åtalas, uppger åklagaren för Tidningen Ångermanland.

Nu på fredag löper åtalsfristen ut och Hanna Flordal bekräftar att åtal väntar. Hon vill inte ge några detaljer om vad som hänt i utredningen av fallet.

– Jag kommer att svara på det på fredag. Innan dess har jag ingen kommentar.

Den misstänkte mannen hittades i april med hjälp av dna-teknik. Det var fram till dess ett av Sveriges mest uppmärksammade kalla fall.