Nästan ett år efter finalen står det nu klart: Senegal vann Afrikanska mästerskapen 2025, skriver TT.

Matchen får sägas vara en av de mest utdragna. Det krävdes att Idrottens skiljedomstol (Cas) skulle kopplas in för att en vinnare till slut skulle koras.

Så sent som i våras tilldömde Afrikas fotbollsförbund Marocko segern, det eftersom Senegal först vägrat spela färdigt matchen, efter en sent dömd straff.

Matchen som sådan var kantad av kontroverser. Bland annat fick Senegal ett mål bortdömt, strax före Marockos straffsituation. De senegalesiska spelarna lämnade planen i protest och återvände först 15 minuter senare, när Marocko missade straffen.

Senegal vann sedan efter förlängning.