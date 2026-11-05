Golfens ekonomiskt krisande LIV-tour kommer att läggas ner, meddelar organisationens advokater under en konkursförhandling i USA enligt The Athletic. Det är en följd av att Saudiarabiens statliga investeringsfond i våras slutade sponsra tävlingen.

LIV-touren skapade en jättespricka i golfvärlden när den infördes för fem år sedan, eftersom mycket lukrativa erbjudanden lockade över ett stort antal stjärnspelare från PGA-touren.

Svenske Henrik Stenson var en av spelarna som tog steget över. Enligt uppgifter fick han motsvarande drygt en halv miljard kronor.