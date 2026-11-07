En spinoff på succéserien ”Stranger things” har premiär på Netflix under 2028. Den nya serien ”Other Worlds” utspelar sig i Nevada år 1955 – 30 år före originalet.

I ett uttalande skriver skaparna Matt och Ross Duffer, som tidigare hintat om projektet, att de drömt om att göra en prequel i många år.

”Det är Stranger things, men samtidigt spännande och fräscht. Med en ny miljö, nya hjältar och skurkar”, skriver bröderna.

Vilka som medverkar i serien är inte klart.