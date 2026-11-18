Den man i 35-årsåldern som sköts utanför Kungliga slottet i Stockholm i oktober krävde att bli insläppt för att prata med kungen. Det uppger soldaterna från högvakten i förhör enligt Aftonbladet.

Mannen var ”trevlig men envis” och påstod att han var Jesus, enligt en av soldaterna. Efter en lugn diskussion blev han alltmer aggressiv. När soldaterna ville visitera honom spårade det ur.

– Han blir uppjagad av att han blir instängd tror jag, så han drar fram kniven och börjar vifta med den. Sen börjar han skrika om Jesus och att han ville dö i dag, säger soldaten.

När polisen anlände sköt de varningsskott och använde ett elchockvapen, men utan effekt. Då sköt de honom två gånger i knät, men det räckte inte heller. Till slut la han ner kniven efter att ha övertalats av en polis.

Den rättspsykiatriska undersökningen pekar på en allvarlig psykisk störning.