Köldrekord för juli slaget: 6,8 grader i Jämtland
I måndags förra veckan steg temperaturen inte högre än 6,8 grader i Gäddede i Jämtland, skriver SMHI på sin hemsida.
Det är den kallaste julidagen som uppmätts sedan mätningarna inleddes 1907.
En stillaliggande front med ihållande regn låg bakom de ovanligt låga temperaturerna i Ångermanland och norra Jämtland.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen