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Illustrationsbild. (TT)
Sommarvädret

Köldrekord för juli slaget: 6,8 grader i Jämtland

Av Joel Malmén
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I måndags förra veckan steg temperaturen inte högre än 6,8 grader i Gäddede i Jämtland, skriver SMHI på sin hemsida.

Det är den kallaste julidagen som uppmätts sedan mätningarna inleddes 1907.

En stillaliggande front med ihållande regn låg bakom de ovanligt låga temperaturerna i Ångermanland och norra Jämtland.

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Ovanligt låga dagstemperaturer i Jämtland och Ångermanland
www.smhi.se
I Krångede uppmättes 10,3 grader
www.op.se  · Ofta betalvägg
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