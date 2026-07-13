Köldrekord för juli slaget: 6,8 grader i Jämtland

I måndags förra veckan steg temperaturen inte högre än 6,8 grader i Gäddede i Jämtland, skriver SMHI på sin hemsida.

Det är den kallaste julidagen som uppmätts sedan mätningarna inleddes 1907.

En stillaliggande front med ihållande regn låg bakom de ovanligt låga temperaturerna i Ångermanland och norra Jämtland.