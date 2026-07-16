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AI-demonstranter i Vancouver, Kanada, i slutet av juni. (Darryl Dyck /AP/TT)
Utvecklingen av AI

Kraftig ökning av hat och hot mot AI-bolag i USA

Av Emma Hedlin
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Ett växande motstånd mot AI-utvecklingen har lett till en kraftig ökning av hat och hot mot AI-bolag i USA. Det rapporterar Wall Street Journal.

Mellan februari och maj i år sjudubblades antalet digitala hot mot datacenter och AI-chefer, enligt siffror från Liferaft.

Enligt Wall Street Journal har techbolagen svarat med att utöka säkerheten. Vissa bolag har till och med anställt beväpnade vakter och uppmanar sina anställda att inte visa bolagets logotyp.

WSJ skriver att polisen i techmeckat San Francisco ryckt ut på flera hot mot anställda på Anthropic och Open AI. Bland annat då en man närmade sig det förstnämnda bolagets lobby och hotade att döda ledningen.

– Det som förvånar mig är hur illa det har blivit på så kort tid, säger Liferafts vd Jonathan Raft till tidningen.

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