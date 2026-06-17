Kriminalvården ska utreda övergrepp på anstalter efter Arbetets och Sekotidningens granskning.

Kriminalvården ska analysera omfattningen av sexuella övergrepp på anstalter och i häkten efter Arbetets och Sekotidningens granskning om sexuellt våld bland intagna. Det uppger myndigheten under onsdagen.

– Rapporteringen rörande sexuella övergrepp mellan intagna är allvarlig och viktig, säger säkerhetsdirektör Kenneth Holm på myndighetens hemsida.

Granskningen har bland annat visat att en intagen på Kumlaanstalten misstänks för att ha våldtagit sin cellkamrat dagligen.

Myndighetens analys ska vara klar senast den sista oktober, meddelar Kriminalvården.