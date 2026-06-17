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Kriminalvården ska utreda övergrepp på anstalter efter Arbetets och Sekotidningens granskning. (Johan Nilsson / TT)
Fängelsedebatten

Kriminalvården ska utreda övergrepp på anstalter

Av Jacob Ruderstam
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Kriminalvården ska analysera omfattningen av sexuella övergrepp på anstalter och i häkten efter Arbetets och Sekotidningens granskning om sexuellt våld bland intagna. Det uppger myndigheten under onsdagen.

– Rapporteringen rörande sexuella övergrepp mellan intagna är allvarlig och viktig, säger säkerhetsdirektör Kenneth Holm på myndighetens hemsida.

Granskningen har bland annat visat att en intagen på Kumlaanstalten misstänks för att ha våldtagit sin cellkamrat dagligen.

Myndighetens analys ska vara klar senast den sista oktober, meddelar Kriminalvården.

Facket: ”Viktigt att Kriminalvården tar detta på stort allvar”
arbetet.se
2024 visade en analys att antalet rapporterade händelser ökar – men då gjordes inget
TT
Kriminalvårdens pressmeddelande
pressmeddelande · www.kriminalvarden.se
Granskning: Intagen tvingades dela cell – våldtogs (10 juni)
arbetet.se
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Ledare: Färre dömda begår nya brott – eller gör de?

DN:s ledarskribent Hanne Kjöller och Aftonbladets Somar Al Naher skriver båda om tisdagens nyhet om att färre dömda begår nya brott. Det enligt ny statistik från Kriminalvården. Somar Al Naher lyfter fram att vårt politiska samtal de senaste åren präglats av populism och att det, stick i stäv med vad många tror, blir bättre i samhället. Kriminalvården visar att evidens ger resultat, menar hon. ”Man gör sådant som är beprövat i stället för att låta populism och opinionen styra hur fängelserna ska göra sitt jobb”, konstaterar hon. Hanne Kjöller ifrågasätter i stället siffrorna och menar att den ljusa bilden beror på att en lägre andel brott prövas rättsligt. ”Allt fler anmälningar hamnar i polisens papperskorg utan att passera åklagare. Och det även under de perioder då antalet anmälda brott minskar.”

Somar Al Naher och Hanne Kjöller
FängelsedebattenKriminalvårdenBrottÖrebro länKumla