Kroatiska författaren Slavenka Drakulic är död

Slavenka Drakulic på ett foto från 2009.

Den kroatiska författaren och journalisten Slavenka Drakulic är död, skriver TT.

Drakulic fick internationellt erkännande för essäsamlingarna ”Hur vi lyckades överleva kommunismen och till och med skrattade” och ”Balkan Express”. Hennes verk har översatts till över 20 språk.

Drakulic var under långa perioder bosatt och verksam i Sverige, och var gift med den svenske journalisten och författaren Richard Swartz. Hon blev 76 år.