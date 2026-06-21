Kroatiska författaren Slavenka Drakulic är död
Den kroatiska författaren och journalisten Slavenka Drakulic är död, skriver TT.
Drakulic fick internationellt erkännande för essäsamlingarna ”Hur vi lyckades överleva kommunismen och till och med skrattade” och ”Balkan Express”. Hennes verk har översatts till över 20 språk.
Drakulic var under långa perioder bosatt och verksam i Sverige, och var gift med den svenske journalisten och författaren Richard Swartz. Hon blev 76 år.
bakgrund
Slavenka Drakulic
Wikipedia (sv)
Slavenka Drakulić, född 4 juli 1949 i Rijeka, död 20 juni 2026, var en kroatisk författare och journalist, bosatt i Stockholm. Hon är bland annat känd för Balkan Express, en betraktelse i bokform över de jugoslaviska krigen på 1990-talet, och Som om jag inte vore där från 1999 om sina upplevelser som lägerfånge under kriget, som även filmatiserades.
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