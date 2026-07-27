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Bild från matchen mellan IFK Göteborg och Sirius. (CAISA RASMUSSEN / BILDBYRÅN)
Herrallsvenskan 2026

Krönikor: Nu är det upp till spelarna att steppa upp

Av Patrik Dahlin
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Att Stefan Billborn får sparken som huvudtränare i IFK Göteborg förvånar inte, skriver GP:s Fredrik Janlind.

Tre segrar på fjorton matcher har gjort att tålamodet tagit slut och helgens förlust mot IK Sirius blev droppen, enligt Janlind. Han konstaterar samtidigt att även spelarna bär ett ansvar för de skrala resultaten.

”Nu är det upp till bevis för spelarna i IFK Göteborg att visa att det blir en skillnad.”

Han är desto mer förvånad över att den assisterande tränaren Joachim Björklund tar över. Expressens Markus Wulcan tror dock att valet kan visa sig vara klokt.

”Det är en ekonomiskt vettig lösning och av vad jag har hört under de här två åren är det Björklund som spelartruppen känt störst förtroende för.”

Fredrik Janlind: Tålamodet rann över – men beslutet förvånar
krönika · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Markus Wulcan: Ärligt talat varit förbannat dåligt
krönika · Expressen
Läs om beskedet på klubbens hemsida
ifkgoteborg.se
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