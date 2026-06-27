Kungen är död – men hans kor behandlas kungligt i Rwanda

Koskötaren Sebukayire Alexis bredvid en av sina skyddslingar på det tidigare kungliga residensets mark i Rwanda.

Monarkin i Rwanda avskaffades i början av 60-talet, men kungahusets kossor behandlas fortfarande som dignitärer, skriver AP.

Djuren lever i det kungliga residenset som numera är ett museum, och uppvaktas med poesi och sånger.

– Du har vackra horn. Rör på ditt huvud så att vi kan se din vackra nacke och kropp. Du är den vackraste av kor, sjunger en av kossornas skötare.

Inyambo-kossor har länge varit förknippade med välstånd och makt i östra Afrika. I dag är den kungliga hjorden en av landets viktigaste turistmagneter.