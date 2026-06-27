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Koskötaren Sebukayire Alexis bredvid en av sina skyddslingar på det tidigare kungliga residensets mark i Rwanda. (Brian Inganga /AP/TT / AP)
Politiska läget i Rwanda

Kungen är död – men hans kor behandlas kungligt i Rwanda

Av Tor Gasslander
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Monarkin i Rwanda avskaffades i början av 60-talet, men kungahusets kossor behandlas fortfarande som dignitärer, skriver AP.

Djuren lever i det kungliga residenset som numera är ett museum, och uppvaktas med poesi och sånger.

– Du har vackra horn. Rör på ditt huvud så att vi kan se din vackra nacke och kropp. Du är den vackraste av kor, sjunger en av kossornas skötare.

Inyambo-kossor har länge varit förknippade med välstånd och makt i östra Afrika. I dag är den kungliga hjorden en av landets viktigaste turistmagneter.

Museichefen: De är inte till för mjölk och inte för kött. De är bara dekorationer.
AP  · Ofta betalvägg
Skötarna arbetar också med att förbereda kossorna för deras traditionsenliga parader (januari)
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Politiska läget i RwandaRwandaAfrikaTurismDjur & natur