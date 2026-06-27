Kungen är död – men hans kor behandlas kungligt i Rwanda
Monarkin i Rwanda avskaffades i början av 60-talet, men kungahusets kossor behandlas fortfarande som dignitärer, skriver AP.
Djuren lever i det kungliga residenset som numera är ett museum, och uppvaktas med poesi och sånger.
– Du har vackra horn. Rör på ditt huvud så att vi kan se din vackra nacke och kropp. Du är den vackraste av kor, sjunger en av kossornas skötare.
Inyambo-kossor har länge varit förknippade med välstånd och makt i östra Afrika. I dag är den kungliga hjorden en av landets viktigaste turistmagneter.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen