Kvinna hittad död på hotell i Stockholm – fem gripna
Tidigt i morse hittades en kvinna död på ett hotell i centrala Stockholm, uppger polisen. Det är oklart vad som har hänt, men polisen kan inte utesluta mord och har därför utrett händelsen under morgonen.
Fem personer har gripits. Några av personerna greps i närheten av hotellet och några har gripits på en annan plats i huvudstadsregionen, enligt polisen.
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