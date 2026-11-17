Adhd-medicin säljs olagligt på nätet, enligt uppgifter till P3 nyheter.

Kanalen har pratat med Amelia, 25, vars namn är utbytt. Hon sålde läkemedel hon fått från sjukvården till studenter som ville koncentrera sig bättre, främst från KTH och Handelshögskolan. Under ungefär ett år tjänade hon mellan 50 och 70 000 kronor.

Trenden att fler unga får adhd-diagnos fortsätter, även användningen av läkemedlen har ökat de senaste åren. Men hur vanligt det är att medicinerna säljs på svarta marknaden är okänt. Läkemedelsverket uppger för P3 Nyheter att det i slutet av mars fanns 36 sådana annonser på Darknet.