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Lägenhetshus i lågor i Laholm – en gripen

Av Tor Gasslander
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En person i 50-årsåldern har gripits efter en brand i ett lägenhetshus i Laholm i natt, skriver Hallandsposten.

Tidigt på onsdagsmorgonen står byggnaden fortfarande i lågor, och polisen säger till TT att det är oklart om någon fortfarande befinner sig inne i den. Än så länge finns dock inga bekräftade skadade, enligt Hallandspostens uppgifter.

50-åringen misstänks för grov mordbrand.

Även fastigheten bredvid ska ha fått skador
www.hallandsposten.se
Spridningsrisken ska ha avtagit under morgonen
Aftonbladet
Oklart exakt hur branden uppstått
TT
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