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Lägenhetshus i lågor i Laholm – en gripen
En person i 50-årsåldern har gripits efter en brand i ett lägenhetshus i Laholm i natt, skriver Hallandsposten.
Tidigt på onsdagsmorgonen står byggnaden fortfarande i lågor, och polisen säger till TT att det är oklart om någon fortfarande befinner sig inne i den. Än så länge finns dock inga bekräftade skadade, enligt Hallandspostens uppgifter.
50-åringen misstänks för grov mordbrand.
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