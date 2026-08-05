Lägenhetshus i lågor i Laholm – en gripen

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En person i 50-årsåldern har gripits efter en brand i ett lägenhetshus i Laholm i natt, skriver Hallandsposten.

Tidigt på onsdagsmorgonen står byggnaden fortfarande i lågor, och polisen säger till TT att det är oklart om någon fortfarande befinner sig inne i den. Än så länge finns dock inga bekräftade skadade, enligt Hallandspostens uppgifter.

50-åringen misstänks för grov mordbrand.