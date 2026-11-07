Arkivbild på joggare i Enköping i april.

Nu väntar snö, regn och höstkyla i vissa delar av landet, då ett lågtryck från Island drar in över Sverige. Det rapporterar Aftonbladet.

Enligt Klarts meteorolog Lasse Rydqvist blir det rejält blåsigt i hela landet. I slutet av nästa vecka väntas upp till en decimeter snö i Dalarna och södra Norrland.

– Bortemot onsdag, torsdag, fredag blir det lite busväder, säger Lasse Rydqvist till SvD.