Lågtryck från Island drar in: ”Blir lite busväder”
Nu väntar snö, regn och höstkyla i vissa delar av landet, då ett lågtryck från Island drar in över Sverige. Det rapporterar Aftonbladet.
Enligt Klarts meteorolog Lasse Rydqvist blir det rejält blåsigt i hela landet. I slutet av nästa vecka väntas upp till en decimeter snö i Dalarna och södra Norrland.
– Bortemot onsdag, torsdag, fredag blir det lite busväder, säger Lasse Rydqvist till SvD.
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