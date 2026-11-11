Landeskog nätade dubbelt i mötet med Toronto
Colorados svenske kapten Gabriel Landeskog stod för två mål när hans lag besegrade Toronto på bortaplan i natt. Båda fullträffarna kom från nära håll, när svensken stod placerad strax framför målvaktens högra stolpe.
Enligt Expressen är det första gången hittills under NHL-säsongen som Landeskog gör mer än en poäng under en match. Colorado har inlett starkt och ligger tvåa i sin divisionskonferens, bakom Minnesota Wild.
Nattens matcher
Colorado–Toronto: 6-3
Minnesota–Montreal: 2-1 (övertid)
Washington–Ottawa: 3-2 (övertid)
New Jersey–Winnipeg: 2-4
Florida–Columbus: 4-1
Detroit–St Louis: 2-3
Nashville–Los Angeles: 3-0