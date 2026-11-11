Gabriel Landeskog firar efter sitt andra mål under nattens match mellan Colorado Avalanche och Toronto Maple Leafs.

Colorados svenske kapten Gabriel Landeskog stod för två mål när hans lag besegrade Toronto på bortaplan i natt. Båda fullträffarna kom från nära håll, när svensken stod placerad strax framför målvaktens högra stolpe.

Enligt Expressen är det första gången hittills under NHL-säsongen som Landeskog gör mer än en poäng under en match. Colorado har inlett starkt och ligger tvåa i sin divisionskonferens, bakom Minnesota Wild.