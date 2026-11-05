Hundratals personer köade utanför Nordstan i Göteborg natten mot torsdagen för att lägga vantarna på den nya versionen av spelet ”Zelda: Ocarina of Time”, rapporterar GP.

Längst fram i kön står Sebastian Bruun. Han har tagit ledigt resten av veckan för att kunna lägga mycket tid på att spela.

– Det finns inte en Zelda-release jag inte skulle köa för, säger han.

Spelet släpptes vid midnatt. Även i Norrtälje ringlade köerna sig långa.

– Det suger att vänta men tar man sig igenom smärtan så tror jag belöningen är värd det, säger Max Rostov, som köat i två timmar när Norrtelje tidning pratar med honom.